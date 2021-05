Schicksals-Wahl für UK Was die Wahl in Schottland so wichtig macht

Der Geschäftsverband und Thinktank Business for Scotland, der sich ebenfalls für die schottische Unabhängigkeit einsetzt, verweist auf seiner Webseite auf die Führungsrolle bei den erneuerbaren Energien, die Schottland seit einigen Jahren einnimmt. Der Anteil an Personen mit einem Hochschulabschluss und anderen beruflichen Qualifikationen sei in Schottland höher als in den anderen Teilen des Vereinigten Königsreichs. Das Land beherberge wichtige IT-Konzerne wie etwa den Spieleentwickler Rockstar North.



Der Verband greift in seiner Argumentation auch auf die tief sitzende Ablehnung der Schotten gegen die Zentralregierung in London und auf Unzufriedenheit über den Brexit zurück. Westminster „funktioniert nicht“, was man an dem Brexit-Chaos habe beobachten können, schreibt der Verband. Ein unabhängiges Schottland hätte „die Befugnisse, um die Wirtschaft zu verbessern und mehr Jobs zu schaffen“. Daher würde Schottland „als eine unabhängige Nation florieren.“



