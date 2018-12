Schicksalstage in London Kommt jetzt der Exit vom Brexit? Neun Szenarien

Am Dienstagabend ab 20 Uhr deutscher Zeit stimmen die Parlamentarier am Ende eines fünftägigen Debattenmarathons über den von Mays Team mit Brüssel ausgehandelten Vertragsentwurf ab. Abgestimmt wird zunächst über bis zu sechs Änderungsanträge, dann über den Entwurf als Ganzes. Schon jetzt gilt als so gut wie sicher, dass die Parlamentarier Mays Plan in der vorliegenden Form ablehnen werden. Es ist keine Mehrheit für den Deal absehbar: Labour, die Liberaldemokraten, die schottische SNP-Partei, die nordirische Protestantenpartei DUP und mehrere Dutzend Tories haben bereits signalisiert, dass sie nicht einverstanden sind.