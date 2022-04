Schiefergas Wird Fracking für London jetzt zu einer echten Alternative?

Der Anteil des in der Nordsee gewonnenen britischen Erdgases geht jedoch seit einem Produktionshoch im Jahr 2000 stetig zurück. Daher wird seit einigen Jahren untersucht, wo es an Land größere Vorkommen an Schiefergas geben könnte, die durch Fracking gewonnen werden könnten. 2013 schätzte das British Geological Survey, dass es in der Region Bowland-Hodder womöglich zwischen 23,3 and 64,6 Billionen Kubikmeter Schiefergas gäbe. In einer weiteren Analyse 2019 wurde diese Schätzung jedoch stark heruntergeschraubt: auf lediglich 4 Billionen Kubikmeter.