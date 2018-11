Schlechte Noten NordLB ist schwächste deutsche Bank im Stresstest

Bis zum Jahreswechsel soll dann feststehen, mit wem die Bank und ihre Eigentümer die Zukunft der NordLB gestalten wollen. „Ich möchte gerne in diesem Jahr zu einer Entscheidung kommen“, sagte der niedersächsische Finanzminister Reinhold Hilbers der Deutschen Presse-Agentur am Rande einer Kundgebung besorgter Bank-Mitarbeiter. Die würden trotz des Drucks zur Veränderung gerne in den bisherigen öffentlichen Strukturen der Bank bleiben. Doch auch wenn bei den Landesbanken - die sich als wichtige Finanzierer des Mittelstandes sehen - ein Geschäftsmodell auf dem Prüfstand steht: Ein Privatinvestor als Helfer in der Not wird nicht ausgeschlossen.