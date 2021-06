Schnelltests Corona-Tests in der Schweiz: fehlender Anreiz, fehlender Betrug

Auch gelten in der Schweiz andere Voraussetzungen für Privatpersonen, ein Schnelltestzentrum zu eröffnen, wie Jérôme Weber vom Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich erklärt: Privatpersonen benötigen dazu eine sogenannte „Berufsausübungsbewilligung für Medizinalpersonen“. In der Regel kontrollieren und bewilligen das die örtlichen Gesundheitsdirektionen der 26 Schweizer Kantone. Das erklärt auch, warum in der Schweiz die anderen beiden Testmöglichkeiten – in Apotheken und bei Ärzten bzw. in Krankenhäusern – offenbar populärer sind als in Deutschland, auch wenn genaue Zahlen zum Testverhalten noch nicht vorliegen. Die Kassenärztlichen Vereinigungen in Deutschland müssen noch das Ende des zweiten Quartals abwarten, erst dann wissen sie, wie viele Coronatests die Ärzte hierzulande zwischen April und Juni abgerechnet haben. Aber die Verantwortlichen bei Bund und Bundesamt für Soziale Sicherung gehen davon aus, dass sich die meisten Deutschen mittlerweile in den mehr als 15.000 Testzentren testen lassen.