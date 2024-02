Scholz in den USA Plötzlich findet sich der Kanzler in einer neuen Rolle wieder

Bereits am Freitagmorgen will Scholz die Vorstandschefs amerikanischer Unternehmen zum Frühstück treffen, unter anderem könnten Mastercard-Chef Michael Miebach, Intel-Chef Pat Gelsinger und JPMorgan-Chef Jamie Dimon daran teilnehmen. Zeitgleich zu Scholz‘ Besuch tagt nämlich der so genannte Business Council in Washington, 1933 ursprünglich als Beratungsgremium für die US-Regierung einberufen und heute nach eigenen Angaben „der einzige Ort, an dem sich die besten CEOs der Welt treffen“ – auch ihnen will Scholz eine Botschaft mitbringen: „Germany is open for business“. Ob seine Standortwertung im Steakhouse überzeugt? Fraglich, nicht nur angesichts der Verlockungen durch den amerikanischen Inflation Reduction Act.



