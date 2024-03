Scholz über Taurus-Streit „Die Debatte in Deutschland ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten“

Außerhalb Deutschlands könne niemand diese Debatte nachvollziehen, sagte Scholz jetzt im WirtschaftsWoche-Interview: „Wir in Deutschland werden als diejenigen verstanden, die am meisten tun und zuerst gefährliche Waffen an die Ukraine geliefert haben.“ Dazu gehörten Kampfpanzer, Haubitzen, das Patriot System. „Ich könnte diese Liste noch unendlich verlängern“, so Scholz.