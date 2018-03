Schuldenkrise: Griechenland will Krise in den nächsten sechs Jahren überwinden

Seit Montag wird nun wieder im staatlichen Bereich gestreikt. Samaras kündigte deshalb am Wochenende an, dass es keine weiteren Kürzungen der Löhne oder höhere Steuern geben werde. Die Griechen könnten solche Einschnitte nicht mehr ertragen, sagte der Ministerpräsident der Athener Zeitung „Eleftheros Typos“. Außerdem will die Regierung mit harten Strafen die weit verbreitete Schwarzarbeit in dem Euro-Krisenland bekämpfen. Die Konsolidierung und Stabilisierung der Finanzen und der Wirtschaft des Landes werde künftig nur mit weiteren Reformen in die Tat umgesetzt. Zudem seien Investitionen dringend notwendig. „Sparmaßnahmen allein reichen nicht“, so Samaras. Auch die Geldgeber hätten mittlerweile festgestellt, dass die Gesellschaft keine weiteren Sparmaßnahmen und Lohnkürungen ertragen könne.