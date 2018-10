Schutz der Meere Mit diesen Maßnahmen möchte die EU den Plastikverbrauch eindämmen

Aus Sicht von Grünen-Parteichef Robert Habeck in Deutschland reichen die europäischen Pläne jedoch nicht aus: Sie könnten nur der Anfang sein, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. „Um den Verbrauch von Plastik zu reduzieren, brauchen wir eine radikale Kursänderung.“ Die FDP-Bundestagsabgeordnete Judith Skudelny sprach von Symbolpolitik. „Mit Makkaroni statt Plastik-Strohalmen trinkende EU-Bürger machen das Meer nicht sauberer“, erklärte sie. Sinnvoller wäre es beispielweise, Mülldeponien für Plastik in der EU zu verbieten.