Schutz vor Verschuldung EU einigt sich auf stärkeren Verbraucherschutz bei Online-Krediten

02. Dezember 2022

Verbraucher in der EU werden künftig bei der Aufnahme von Schulden im Internet sowie bei Online-Käufen auf Kredit besser geschützt. Bild: dpa Bild:

In der EU sollen in Zukunft neue Regeln für die Vergabe von Online-Krediten gelten. Davon sind auch „Buy now pay later"-Angebote betroffen.