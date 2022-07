Schwächelnder Euro „Deutschland ist das Rückgrat der Währungsunion“

Das Spiegelbild des schwachen Euro ist der starke Dollar. Was bedeutet die aktuelle Dollaraufwertung für die Weltwirtschaft?

Der starke Dollar könnte in Schwellen- und Entwicklungsländern zu neuen Schuldenkrisen führen. Da gibt es durchaus Parallelen zu den Achtzigerjahren. Viele Staaten haben sich ja zum Teil in Dollar verschuldet und bekommen nun wegen des Wechselkurses zunehmende Probleme, ihren Schuldendienst zu leisten.



