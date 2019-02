Schwarze Liste EU benennt erstmals Staaten mit hohem Geldwäscherisiko

Die Liste der Drittstaaten mit hohem Risiko für düstere Deals ist fast doppelt so lange wie das bisherige Standardwerk, die Auflistung der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), die zur OECD gehört. Politischer Druck der USA hat bisher dazu geführt, dass ein befreundetes Land wie Panama nicht in der FATF-Liste auftauchte. Außerdem gelten deren Kriterien als recht milde.