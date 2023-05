Seitenblick: Monarchie: Teurer Hofstaat

Die Krönung von König Charles III. und „Queen Consort“ Camilla am Samstag dürfte über 100 Millionen Pfund kosten. Dass Charles trotz der schwierigen Wirtschaftslage auf die pompöse Zeremonie bestanden hat, kommt nicht überall im Land gut an. Den Kosten der Monarchie gegenrechnen müsste man die zusätzlichen Einnahmen, die Millionen von den Royals angezogene Touristen der britischen Wirtschaft bescheren.



Lesen Sie auch: Krönungszeremonie in der Kritik – Charles III. und die Millionen-Empörung