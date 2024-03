Shein und Temu Frankreich plant Strafgebühren auf Fast Fashion

Der Plan wurde einstimmig in der Nationalversammlung durchgewunken und geht als nächstes in den Senat. Noch ist unklar, welche Anbieter unter das Gesetz fallen würden. Zuvor war von Unternehmen die Rede, die täglich mindestens 1000 neue Produkte im Angebot haben. Horizons-Politikerin Violland spricht in der Nationalversammlung vor allem den chinesischen Modehändler Shein an: „Shein bringt täglich 7200 neue Modelle auf den Markt. 900-mal mehr als französische Händler.“ Den Kritikpunkten zufolge würde auch Temu Strafgebühren zahlen müssen. Die französische Umweltorganisation „Amis de la Terre“ möchte auch Marken wie Zara, H&M und Primark in die Verantwortung ziehen.