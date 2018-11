Shitstorm gegen Axel Voss Der meistgehasste Mann des Internets

Wie Oettinger erlebt Voss, dass die Netzgemeinde mit großem Argwohn verfolgt, wenn Juristen sich daranmachen, das Internet zu regulieren. Das berechtigte Anliegen, Rechteinhaber zu schützen, wird dabei schnell in die Nähe von Zensur gerückt. Kritiker haben Voss nicht nur mangelnde Affinität zum Internet vorgeworfen, sondern auch mangelnde Kompetenz.

Ein bisschen will sich Voss nun doch zur Wehr setzen. In der kommenden Woche will er ein Video ins Netz stellen, in dem er den Sachverhalt aufklären will. Allerdings macht er sich keine großen Hoffnungen, dass er damit Gehör finden wird: „Es wird zerrissen werden.“