Shutdown Ein Milliardär und Hunderttausende ohne Gehalt

Während sich Trump und die Demokraten gegenseitig für den „Shutdown“ verantwortlich machen, ist die Schuldfrage aus Sicht des Justizmitarbeiters „zu 100 Prozent“ beantwortet. Weil Trump sein Versprechen nicht einhalten könne, Mexiko für die Mauer zur Kasse zu bitten, „tut er unschuldigen amerikanischen Steuerzahlern wie mir weh“. Dass die Mauer etwas bringen werde, glaube er nicht. „Die Menschen werden andere Wege finden, um ins Land zu kommen.“ Warum Trump so eisern an dem Bollwerk festhalte? „Er will eine Mauer, auf der eines Tages sein Name steht. Wie ein weiterer Trump-Tower.“