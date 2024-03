SIPRI-Studie Welche Nation wie stark mit Waffen handelt

Über die Hälfte dieser Waffen stammen laut der Studie aus den USA, aber rund sieben Prozent auch aus Deutschland. Viele dieser Waffen kamen laut der SIPRI-Forscher in den letzten zehn Jahren in zahlreichen regionalen Konflikten zum Einsatz, etwa in Gaza, dem Libanon oder in Jemen.



Lesen Sie auch: Rüstungsindustrie in der EU soll unabhängiger werden