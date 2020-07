Skandal um Zahlungsdienstleister Finanzminister Scholz wegen Wirecard zunehmend unter Druck

Wirecard musste Ende Juni nach einem milliardenschweren Bilanzskandal Insolvenz anmelden. 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf Treuhandkonten in den Philippinen liegen sollten, gab es wohl in Wirklichkeit nie. Umsatz und Gewinn wurden offenbar mit Luftbuchungen aufgebläht. Als Konsequenz aus dem Skandal will die Bundesregierung die Bilanzkontrolle rasch neu ordnen. Im Fall von Wirecard handele es sich „im Kern um ein mutmaßliches System betrügerischer Strukturen mit internationalen Dimensionen“, schrieb das Finanzministerium in dem Sachstandsbericht. Die zweistufige Bilanzkontrolle sei an ihre Grenzen gestoßen. Vorschläge für ein „stärker staatlich-hoheitlich geprägtes Bilanzkontrollverfahren“ seien in der Abstimmung zwischen den Ministerien und sollten zügig vorgelegt werden.