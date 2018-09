Sozialdemokratische Partei Europas: Österreichs Ex-Kanzler Kern will als Spitzenkandidat für EU-Wahl antreten

Nach den Christdemokraten kommt nun auch bei den Sozialdemokraten Bewegung in das Rennen um die Spitzenkandidatur für die Europawahl im Mai 2019. Österreichs ehemaliger Kanzler und Chef der sozialdemokratischen SPÖ, Christian Kern, erklärte seine Bewerbung für die Spitzenkandidatur der europäischen Sozialdemokraten, sagte ein Sprecher des Politikers der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Kern habe seine Bewerbung am Rande des derzeitigen EU-Gipfels in Salzburg bei einem Treffen der Europäischen Sozialdemokraten angekündigt.