Spekulation um EU-Topjob Merkel soll Liikanen die EZB-Spitze versprochen haben

Bevor sich die Staats- und Regierungschefs in der Nacht von Sonntag auf Montag auf ein Personaltableau für die EU einigen, kursieren in Brüssel zahlreiche Spekulationen, wer bei den Topjobs zum Zuge kommen wird. Eine Spekulation ist besonders brisant: Bundeskanzlerin Angela Merkel soll dem Finnen Erkki Liikanen die Nachfolge von Mario Draghi an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) versprochen haben. „Merkel will damit auf Beschwerden der nordeuropäischen Länder eingehen, die in der Vergangenheit bei der Postenbesetzung leer ausgegangen sind“, heißt es aus EU-Kreisen.