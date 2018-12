Spekulationen May lehnt zweites Brexit-Referendum ab

20. Dezember 2018

Theresa May kämpft um den Brexit. Bild: dpa Bild:

Premierministerin May verhandelt unbeirrt über den Brexit. Sie will den Ausstieg aus der Europäischen Union. Gerüchte über ein zweites Referendum wies ein Sprecher Mays am Donnerstag zurück.