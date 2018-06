Staatsverschuldung Italien startet mit weniger Defizit ins Jahr als 2017

Das Haushaltsdefizit Italiens hat sich zu Jahresbeginn verringert. In den Monaten Januar bis März lag es bei 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung nach 4,0 im Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt am Donnerstag in Rom mitteilte. Niedriger war es zuletzt in einem ersten Quartal im Jahr 2000. Die rechts-populistische Regierung peilt für das Gesamtjahr ein Defizit von 1,6 Prozent an nach 2,3 Prozent im Vorjahr. Das Land dürfte damit deutlich unter der im EU-Stabilitätspakt vorgesehenen Obergrenze von 3,0 Prozent bleiben. Italien ist in der Euro-Zone jedoch das Land mit der höchsten Staatsverschuldung nach Griechenland.