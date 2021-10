Stabilitätspakt Anmaßung aus Luxemburg

Es war also zu erwarten, dass in der Diskussion über den Stabilitätspakt eine Stimme laut wird, die das aktuelle Schuldenlimit von 60 Prozent mal eben großzügig nach oben schieben will. Dass ausgerechnet der EU-Rettungsschirm ESM mit einem solchen Vorschlag nach vorne prescht, irritiert dennoch gründlich. Das Luxemburger Papier ist nicht weniger als eine Anmaßung, denn ESM-Chef Klaus Regling hat den Vorstoß sichtlich nicht abgestimmt.