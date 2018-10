Stabilitätspakt Italien nennt Verstoß gegen EU-Regeln „hart, aber nötig“

22. Oktober 2018 , aktualisiert 22. Oktober 2018, 13:06 Uhr

Giovanni Tria sollte als unabhängiger Finanzminister in der italienischen Regierung eigentlich ein Stabilitätsanker für die europäischen Beziehungen sein. Nun räumte er den bewussten Verstoß gegen die EU-Stabilitätsregeln ein. Bild: dpa Bild:

Italiens Finanzminister Giovanni Tria hat in einem Brief an die EU-Kommission die Haushaltspläne Italiens verteidigt. Man verstoße bewusst gegen den Stabilitätspakt.