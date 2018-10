Stabilitätspakt Italien nennt Verstoß gegen EU-Regeln „hart, aber nötig“

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte sagte, falls der Etatplan abgelehnt werden sollte, müsse man sich an einen Tisch setzen. Dann gelte es, gemeinsam zu entscheiden, was zu tun sei. Die im Haushalt angesetzte Defizitzahl von 2,4 Prozent bezeichnete er als Obergrenze, die sicher nicht überschritten werde. Er sei überzeugt, dass das „Wachstum abheben“ werde, falls alle von der Regierung geplanten Reformen umgesetzt würden. Dies bezweifeln Experten. In den vergangenen Jahren hat sich die italienische Wirtschaft im Vergleich mit anderen Euro-Ländern meist unterdurchschnittlich entwickelt.



Auch SPD-Politiker Scholz sieht die höhere Neuverschuldung skeptisch: „Wenn man 130 Prozent der Wirtschaftsleitung als Schulden hat, wie das in Italien der Fall ist, muss man einfach vorsichtiger sein“, sagte der Finanzminister in Ludwigshafen. „Das können wir niemandem abnehmen.“ Man dürfe auch nicht so tun, als ob das nun ein europäisches Thema sei. Natürlich müsse die Europäische Kommission sagen, dass die Haushaltsregeln nicht beachtet würden, und auch agieren. „Aber das Spiel der Populisten, das möchte ich nicht mitspielen: So lange sich schlecht benehmen, bis wir dann die Rechnung bezahlen.“ Die Entscheidung sei in Italien zu treffen.