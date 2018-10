Stabilitätspakt Italien nennt Verstoß gegen EU-Regeln „hart, aber nötig“

Premierminister Giuseppe Conte versuchte am Nachmittag zu beschwichtigen: „Wir sind keine Horde Hitzköpfe, die in die Regierung gekommen sind“, sagte der parteilose Politiker in Rom. Ohne die Maßnahmen, die im Haushaltsentwurf enthalten seien, würde Italien in eine neue Rezession rutschen. Conte betonte, dass niemand einen Austritt Italiens aus dem Euro oder der Europäischen Union wolle: „Es besteht keine Möglichkeit des Italexit und keine Möglichkeit, aus der Eurozone auszutreten.“ Falls die EU-Kommission den Haushaltsentwurf der Regierung in Rom zurückweisen sollte, „setzen wir uns an einen Tisch und überlegen wir gemeinsam“.