Städteranking 2021 Das Wunder von Herne

Und so gibt es in Herne neben den Azubis auch außergewöhnlich viele Frauen, die einer Arbeit nachgehen. Ihre Zahl stieg im Vorjahresvergleich um knapp vier Prozent, was Herne den achten Platz in diesem Bereich des Städterankings einbringt.



Auch die Medizin ist in Herne früh angekommen: in Form von Krankenhäusern und Spezialkliniken. Beispielsweise wurde aus einer kieferorthopädischen Praxis eine Klinik, die sich um alle Belange rund um den Kopf im Zusammenhang mit den Zähnen kümmert, erläutert Prof. Eichener, „damit haben sie ein Imperium aufgebaut“. Ebenso spielt Herne in die Karten, dass Bochum kein zentrales Universitätsklinikum hat, sondern die medizinische Fakultät auf mehrere Kliniken in der Umgebung verteilt ist. So auch in Herne.