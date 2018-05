Das Schnellzugsystem in der Nordhälfte des Landes gilt als so vorbildlich, dass gerade erst der weltgrößte Infrastrukturfonds 2,5 Milliarden Euro in den Erwerb des privaten Schnellzugbetreibers ntv („italo“) investierte.



Italienische Haushalte in vielen Städten des Landes haben zudem bereits, wovon die meisten deutschen Kunden noch immer träumen: einen Anschluss ans superschnelle Internet via Glasfaserkabel. Ein Gigabit pro Sekunde schaffen die Leitungen im Upload wie im Download, die der Energieversorge Enel nach und nach im Land verlegt. Manche deutschen Kunden können froh sein, wenn sie mit 16 Megabit pro Sekunde surfen können.