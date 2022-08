Steigende Preise Inflationsprognose 18 Prozent! Kommt es in Großbritannien bald zu Unruhen?

Daten der Statistikbehörde „Office for National Statistics“ (ONS) ist zu entnehmen, dass die Preise im Juli in neun der zwölf Kategorien gestiegen sind, aus denen die ONS den Verbraucherpreisindex berechnet. Besonders gravierend: Die Preise von Gütern innerhalb der fertigenden Industrie stiegen innerhalb eines Jahres um mehr 17 Prozent an – der höchste Anstieg in 45 Jahren. Das spricht dafür, dass es später im Jahr zu weiteren verzögerten Preisanstiegen kommen wird. Auch Dienstleistungen haben sich verteuert: Die Preise stiegen im Juli um 5,7 Prozent an. Im Juni waren es noch 5,2 Prozent.