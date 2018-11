Stephen Barclay Welche Rolle der neue Mr. Brexit spielen wird

Barclay ist kein Rebell. Seit er vor acht Jahren zum ersten Mal ins Unterhaus gewählt wurde, hat er sich der Fraktionsdisziplin nicht ein einziges Mal widersetzt. Bevor er in die Politik wechselte arbeitete er als Rechtsanwalt für die Axa-Versicherungsgesellschaft, für die britische Finanzaufsicht FSA und leitete als Direktor die Anti-Geldwäscheabteilung bei der Barclays Bank, mit der ihn rein zufällig eine Namengleichheit verbindet.



Bekannte beschreiben ihn als intelligenten Zahlenmenschen – er sei ein typischer Technokrat. Ein ehemaliger Kollege sagt: „als Staatssekretär war er im Hinblick auf das staatliche Gesundheitssystem NHS der wichtigste Trouble-Shooter. Er ist ein Macher, der Probleme ohne viel Theater löst und Ergebnisse erzielt – genau das, was wir jetzt im Brexit-Ministerium brauchen“. Er selbst hat sich noch nicht öffentlich dazu geäußert, was er in seiner neuen Rolle bewirken will. Doch vor dem Referendum im Sommer 2016 erklärte er: „Der Brexit wird in der Geschichte unserer Nation eine wichtige Zäsur sein. Wir werden eine ehrgeizige neue Partnerschaft mit Europa eingehen und eine echt global agierende Freihandelsnation werden.“ Im Februar vor zwei Jahren kritisierte er den damaligen Premier David Cameron. Denn dem sei es nicht gelungen, Großbritannien vor einer weiteren ungewollten Integration in die EU zu schützen.



Barclay ist der Sohn eines Gewerkschafters und einer Beamtin, besuchte eine Privatschule und studierte an der Eliteuniversität Cambridge.