Steuer-Urteil gegen Apple Apple-Klatsche: Vestager hat zu hoch gepokert

Im Kampf gegen die Steuersparmodelle der US-Konzerne hatte Vestager zu einem Trick gegriffen. Sie nutzte das Wettbewerbsrecht, um Konzernen wie Apple, Starbucks und Fiat die rote Karte zu zeigen. Doch im Fall von Apple liege keine unerlaubte staatliche Beihilfe vor, entschieden nun die Richter in Luxemburg.



Für Vestager und die gesamte EU-Kommission ist das Urteil in erster Instanz eine bittere Niederlage. Selbst wenn die EU-Kommission in Berufung gehen sollte, ist es unwahrscheinlich, dass sich das Urteil aus Luxemburg deutlich ändert. Apple und Irland können ihren Sieg dagegen auskosten. Denn der Richterspruch bedeutet auch, dass es sich die EU-Kommission sehr gut überlegen muss, ehe sie eine Digitalsteuer einführt, wie sie im Gespräch ist. Irland kann mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen, dass die Ausgestaltung der nationalen Steuerpolitik fest in nationaler Hand bleibt.