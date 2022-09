Steuersenkungen Großbritanniens Wirtschaftsboom durch Trickle down?

An den Londoner Finanzmärkten sorgte Kwartengs überraschend weitreichende Ankündigung für regelrechtes Chaos. Dort teilte man offenbar die Sorge zahlreicher Ökonomen, dass die Steuersenkungen und die angekündigte Neuverschuldung die Inflation weiter in die Höhe treiben könnten. Das, so die Befürchtung, könnte die Bank of England dazu veranlassen, die Zinsen stärker und länger anzuheben, als sie es andernfalls getan hätte. Das würde unter anderem die Wirtschaft bremsen und die Kreditkosten in die Höhe treiben.