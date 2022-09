Steuersenkungen Großbritanniens Wirtschaftsboom durch Trickle down?

Die Regierung wolle den „angebotsseitigen Teil der Wirtschaft“ vergrößern und peile ein jährliches Wachstum in Höhe von 2,5 Prozent an, erklärte der Schatzkanzler dann. Man wolle den „Teufelskreis der Stagnation in einen positiven Kreislauf des Wachstums“ verwandeln, fügte er hinzu, warnt jedoch davor, dass „nichts davon über Nacht passieren wird“.