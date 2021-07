Stichtag 1. Juli CovPass: Jetzt droht Reisenden ein Flughafenchaos

Das Impfzertifikat sollte eigentlich auch dafür sorgen, dass EU-Länder nur in Ausnahmefällen die Grenze dicht machen. Aber in Europa tun sich immer noch Länder schwer, Fremde ins Land zu lassen. Finnland etwa will vorerst keine Urlauber einreisen lassen. Und Deutschland hat gerade sehr heftig auf die stark steigende Inzidenz der Delta-Variante in Portugal reagiert und verlangt 14 Tage Quarantäne auch für vollständig Geimpfte. „Das ist unverhältnismäßig“, kritisiert der Europaabgeordnete Peter Liese, Gesundheitsexperte der christdemokratischen Fraktion. Vor allem die Tatsache, dass die Quarantäne auch nicht durch Testen verkürzt werden, kann stört den Mediziner. Wenn nach dem Sommerurlaub die Quarantäne droht, wirkt das Versprechen des Impfasses leer.