Stichwahl in der Türkei Die Probleme bleiben

Türkei-Touristen wundern sich derzeit über die ungewohnt hohen Preise. Ein Abendessen zu zweit mit einer Flasche Wein kostet in Istanbul derzeit kaum weniger als in Düsseldorf oder Berlin. Dabei war das Land in den vergangenen Jahren für seine niedrigen Preise bekannt. In regelmäßigen Abständen stürzte die türkische Lira in Euro und US-Dollar ab. Bis die Preise im Land nachzogen, vergingen stets ein paar Wochen, in denen Besucher ein Schnäppchen machen konnten.