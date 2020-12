Stockende Verhandlungen Das sind die Knackpunkte bei den Brexit-Verhandlungen

Streitschlichtung

Der dritte Knackpunkt ist die Frage, wie die künftigen Beziehungen reguliert werden sollen. Die EU besteht auf einem robusten Schlichtungsmechanismus, einschließlich einer von der britischen Regierung unabhängigen Behörde im Vereinigten Königreich. Zudem will die EU gegenseitige Sanktionsmöglichkeiten und den bilateralen Handel mit Großbritanniens einschränken können, wenn die Regierung in London gegen das Abkommen verstößt. Großbritannien hält dies für übertrieben und strebt ein lockeres Prozedere an, um Handelskonflikte zu lösen. Eine Jurisdiktion des Europäischen Gerichtshofs EuGH lehnt die britische Regierung ebenfalls ab.



