Strafzölle auf Käse und Champagner US-Regierung setzt Frankreich wegen der Digitalsteuer unter Druck

Lighthizer drohte, dass die USA unter Berufung auf Paragraf 301 auch Untersuchungen zu geplanten Digitalsteuern in Österreich, Italien und der Türkei prüften.



Die jüngsten US-Maßnahmen dürften die Spannungen zwischen Amerika und Europa verschärfen. Die USA bereiten bereits Zölle auf EU-Importe im Wert von 7,5 Milliarden Dollar im Streit um illegale Subventionen für den europäischen Luftfahrtkonzern Airbus vor. Erst am Montag gab die Welthandelsorganisation den USA grünes Licht für eine Verhängung der Zölle. Die EU habe sich nicht an eine Anordnung gehalten, nach der die Subventionen hätten gestoppt werden müssen, hieß es.