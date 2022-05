Streit auf dem EU-Gipfel Europas Einheit bröckelt

Dynamik in den Patt in Brüssel könnte als einziger der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bringen. Er wird zu Anfang des EU-Sondergipfels aus Kiew zugeschaltet. Kurz nach der russischen Kriegserklärung im Februar hatte er bereits einmal das Unwahrscheinliche möglich gemacht und die Staats- und Regierungschefs in einer emotionalen Ansprache zum Swift-Embargo bewogen. Seine Botschaft dürfte auch am heutigen Montag klar sein: Europa soll den Druck auf Russland aufrechterhalten – und Putins Krieg nicht mit Ölimporten finanzieren.