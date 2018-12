Streit bei den Tories May kündigt offenbar Rücktritt bis 2022 an

Wie wahrscheinlich ist es, dass May stürzt?

Das ist schwer abzuschätzen. Die Regierungschefin kann sich auf weite Teile ihrer Fraktion stützen. Nach einer Zählung der Nachrichtenagentur Reuters haben bisher 158 konservative Abgeordnete öffentlich erklärt, May bei dem am Mittwochabend angesetzten Votum zu unterstützen und damit im Amt zu halten. Das wäre mehr als die Hälfte der 315 Abgeordneten. Doch die Abstimmung ist geheim. Sollte May gewinnen, kann zwölf Monate lang kein neuer Misstrauensantrag gestellt werden. Viele Abgeordnete wollen May deutlich früher loswerden, sie dürften daher mit dem Gedanken spielen, doch auf den Auslöser zu drücken. Auch ein knapper Sieg könnte bedeuten, dass May zurücktreten muss. So ging es ihrer berühmten Vorgängerin Margaret Thatcher 1990.