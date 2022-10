Streit mit Frankreich: Suchen Sie Verbündete in Europa, Herr Scholz

Die zeitliche Koinzidenz war bemerkenswert: Just an jenem Tag, an dem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Doppelwumms verkündete, fand er keine Zeit, um mit Frankreichs Premierministerin Elisabeth Borne per Videokonferenz zu sprechen. Zu krank, lautete die Entschuldigung aus Berlin. Seine Kräfte reichten aber sehr wohl, ein nationales Programm gegen die Energiekrise vorzustellen, das halb Europa verärgert, weil es vorher nicht kommuniziert wurde.