Streit über Coronahilfen Die EU zeigt Zerfallserscheinungen

3. Es fehlt an Führungspersonal



Zu Zeiten der Eurokrise agierte in Brüssel ein eingespieltes Team. Der damalige Eurogruppenvorsitzende Jeroen Dijsselbloem wuchs schnell in seine Rolle hinein. An seiner Seite stand der österreichische Spitzenbeamte Thomas Wieser, der Fachwissen mit hoher sozialer Kompetenz verband. Der heutige Eurogruppenvorsitzende Mário Centeno wirkt bei öffentlichen Auftritten genauso hilflos wie in der Runde der Finanzminister. Sein engster Mitarbeiter hat Anfang April erst den Job angetreten. Und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist es in der Coronakrise bisher nicht gelungen, Führung zu übernehmen. Gerade erst wurde sie von EU-Staaten düpiert: Am heutigen Mittwoch wollte von der Leyen eine Existstrategie für die Coronakrise vorstellen. Die Staats- und Regierungschefs hatten diese ausdrücklich bei der EU-Kommission angefordert. Nun haben Spanien, Italien und Frankreich den Zeitpunkt als zu früh kritisiert und eine Verschiebung durchgesetzt.