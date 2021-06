Streit um Airbus und Boeing EU, USA und pausierende Strafzölle: Kalter Frieden

Dass sich die USA bemüßigt sehen, eine solche Selbstverständlichkeit am Tag des Abkommens explizit zu betonen, zeigt allerdings auch, unter welchem innenpolitischen Druck die Biden-Administration in Handelsfragen steht. Die andauernden Handelskonflikte, die Ex-Präsident Donald Trump in den vier Jahren seiner Amtszeit auslöste, haben der US-Wirtschaft zwar geschadet, in Teilen der Öffentlichkeit waren sie allerdings populär. Sein Nachfolger kann sich auf diesem Gebiet deshalb kaum Schwäche erlauben. Dass Biden sich mit den Europäern nun auf eine bessere Zusammenarbeit im Umgang mit China einigen konnte, dürfte ihm an dieser Front zwar ein bisschen Luft verschaffen, doch viel Spielraum hat das amerikanische Staatsoberhaupt nicht.