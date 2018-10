Streit um Italiens Haushalt Conte: „Keinen Spielraum für Änderungen“

Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte hält am umstrittenen Haushaltsentwurf seinen Landes für das nächste Jahr fest. „Wir haben es (das Budget) sehr genau vorbereitet. Deshalb gibt es, glaube ich, keinen Spielraum für Änderungen“, sagte Conte am Mittwoch vor einem EU-Gipfel in Brüssel. Andere EU-Regierungen äußerten sich trotz der Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen betont entspannt über die Planungen in Rom. Sie sei nicht besorgt, sagte Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite in Brüssel. „Italien muss sich Sorgen über das italienische Budget machen, nicht wir“, sagte sie in Anspielung auf die Reaktion an den Finanzmärkten. Kanzlerin Angela Merkel hatte sich vor Beginn des Gipfels mit Conte getroffen.