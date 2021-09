Subventionen für Fluglinien Lufthansa hui, Alitalia pfui

Wie anders es auch laufen kann, zeigt sich in diesen Tagen in Italien. Dort trickst die Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi, wenn es um die Dauersubventionierung des maroden nationalen Carriers geht. Die Alitalia stellt ihren Dienst ein, eine Fluglinie namens ITA folgt. Obwohl die neue Linie Flugzeuge, Slots und Personal vom Vorgänger übernimmt, einschließlich des CEOs, der bereits für Alitalia tätig war, firmiert die Neuschöpfung als separates Unternehmen. Das ist wichtig mit Blick auf das europäische Beihilfe-Recht. Die italienische Regierung haben bei den Wettbewerbshütern von EU-Kommissionsvizepräsidentin Margrethe Vestager ausreichend Punkte vorgebracht, um den Anschein zu erwecken, dass keine „wirtschaftliche Kontinuität“ besteht. Die Folge: Die neue Fluglinie ist nicht verantwortlich für die 900 Millionen Euro an Subventionen, die Alitalia unter Ministerpräsident Paolo Gentioloni erhalten hat. Diese 900 Millionen Euro hat die EU-Kommission übrigens gerade für illegal erklärt. Da Alitalia zahlungsunfähig ist, kann sich das Geld freilich nicht an den italienischen Staat zurückbezahlen. Eleganter kann man sich eines Problems kaum entledigen.