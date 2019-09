Supreme-Court-Urteil Zwangspause für britisches Parlament ist unzulässig

Johnson hat die Abgeordneten für fünf statt der üblichen zwei Wochen in eine Zwangspause geschickt. Demnach wäre das Parlament bis zum 14. Oktober geschlossen geblieben – nur knapp zwei Wochen später steht nach jetzigen Plänen der EU-Austritt Großbritanniens an. Johnson hatte erklärt, die Parlamentarier hätten damit „massenweise Zeit“, um seine Brexit-Pläne vor dem 31. Oktober zu prüfen. „Das Parlament hatte drei Jahre, um das Thema zu erörtern – und wird zurückkommen und den Brexit nach dem EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober diskutieren können“, sagte er auf dem Weg zu den Vereinten Nationen in New York vor Reportern. „„Donnez-moi un break“ (Verschont mich) ist also meine Botschaft an jene, die sagen, sie hätten keine parlamentarische Kontrolle. Das ist absoluter Unsinn.“