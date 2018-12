Szenarien für Großbritannien Wachstum in Sicht - bei weichem Brexit

Mit 45 Prozent Wahrscheinlichkeit werde demnach „May’s Deal“ verwirklicht, also der mit der EU ausgehandelte Austrittsvertrag. Immerhin 20 Prozent räumt Pickering dem harten Brexit (also dem Ausstieg ohne Vertrag, "No Deal") ein, jeweils 12,5 Prozent einem kompletten Verbleib und einem Beitritt Britanniens zum Europäischen Wirtschaftsraum (wie Norwegen), zehn Prozent einer „Zoll- und Güter-Markt-Union“. An der zentralen Stelle in dem Schaubild, dass die Entscheidungswege bei verschiedenen Abstimmungsergebnissen und möglichen Neuwahlen abbilden soll, kann Pickering allerdings nur eine „Black Box“ einzeichnen: eine undurchschau- und unvorhersagbare Entscheidungsfindung.