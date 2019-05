Allein: Was ist mit dieser Idee fürs 21. Jahrhundert gewonnen? Die Nachkriegsgeschichte ist für viele junge Menschen heute bestenfalls noch ein theoretischer Referenzpunkt: Wer heute 20 ist, kennt die Mauer vom Hörensagen, den Kalten Krieg aus dem Lehrbuch - der liest die Geschichte des Nationalsozialismus distanziert-historisch, nicht konkret-politisch - für den ragt Adolf Hitler nicht mehr ins Alltagsleben hinein, für den ist Hitler eine geschichtliche Figur, die man sich so schwer vergegenwärtigen kann wie Wilhelm Zwo und Napoleon. Das ist der Preis einer zukunftsbesessenen Moderne: Mit dem ständigen Sturz nach vorne schrumpft die Zeit, in der wir uns unserer Vergangenheit verbunden wissen (können) - aus der heraus wir erinnernd politisch denken und handeln. Zu den Folgen gehört, dass das Konzept der „Pfadabhängigkeit“ heute weniger linear und tiefenhistorisch, mehr kreisförmig und gegenwartsprozessual gedacht werden müsste. Vor allem, wenn es um Europa geht. Es reicht nicht mehr, dass die „Idee Europa“ in Institutionen und Behörden aufbewahrt ist, dass im Euro und im Schengen-Raum ein Friedensprojekt eingelagert ist, dass das kollektive Handeln in Brüssel vom Geist der Elysee-Verträge beseelt ist. Was einmal selbstverstärkende Effekte hatte und die einmal eingeschlagene Richtung pro Europa bestätigte, von der Grenzenlosigkeit des Kontinents und der Aufnahme neuer Mitglieder bis hin zur Einführung einer gemeinsamen Währung - das begegnet vielen Bürgern heute als hohle Sonntagsphrase, bedrängende „Alternativlosigkeit“ und tautologische Unsinnsformel: Banken retten, Griechenland helfen, Migranten an Bord holen - weil Europa Europa ist.