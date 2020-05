Tauchsieder: Bundesrepublik Transfereuropa

Vor zehn Tagen stellten der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel einen 500 Milliarden Euro schweren „Wiederaufbauplan“ vor. Die EU-Kommission legte daraufhin noch ein Schüppchen drauf: Jetzt sollen 750 Milliarden Euro fließen - über die 540 Milliarden Kreditlinien, Liquiditätshilfen und Kurzarbeit-Zuschüsse hinaus, die Brüssel bereits vor sechs Wochen als „EU-Solidaritätspaket“ durchgewunken hat. Darüber hinaus gibt es das 750 Milliarden Euro schwere „Pandemic Emergency Purchase Programme“ der EZB, das der Notenbank den Ankauf von Staatsanleihen und Aktien erlaubt - ein Programm, dessen Aufstockung um weitere 500 Milliarden Euro bereits diskutiert wird. Deutschland selbst hat bereits sehr früh einen „Schutzschild für Beschäftigte, Selbstständige und Unternehmen“ in Stellung gebracht, das „größte Hilfspaket in der Geschichte der Bundesrepublik“, so das Bundesfinanzministerium: mehr als 353 Milliarden haushaltswirksame Euro und knapp 820 Milliarden Euro an Garantien - plus Konjunkturpaket nächste Woche. In den USA pumpt die Notenbank mindestens 2,3 Billionen Kreditdollar in die Wirtschaft. Und die G-20-Staaten insgesamt stehen mit fünf Billionen Dollar im Wort, um, „den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schaden aus der Pandemie so gering wie möglich zu halten, das globale Wachstum wiederherzustellen, die Stabilität der Märkte aufrechtzuerhalten und die Resilienz zu stärken“.