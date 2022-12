Denn auch das ist der EU in diesem Jahr gelungen: Sie nimmt das neue Euro-Land Kroatien in den Schengen-Raum auf und erklärt nach Serbien, Montenegro, Nordmazedonien und Albanien auch die Ukraine, Moldau und Bosnien-Herzegowina zu Beitrittskandidaten. Der Westbalkan soll den Avancen Russlands und Chinas entzogen werden und die EU auf einen räumlich geschlossenen Staatenbund von 34, 35 Nationen wachsen – zu einem geografisch homogenen und sicherheitspolitisch verschweißten Block, an dem die Meißel aus Moskau und Peking zuschanden gehen: „Unser Europa ist in Frieden und Freiheit geeint, offen für alle europäischen Nationen, die unsere Werte teilen“, so sagte es Scholz in seiner Europa-Rede Ende August in Prag: „Vor allem aber ist (unser Europa) die gelebte Absage an Imperialismus und Autokratie.“