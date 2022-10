„Es gibt Jahrzehnte, in denen nichts passiert“, hat Revolutionsfachmann Wladimir Iljitsch Lenin einmal geschrieben, „und Wochen, in denen Jahrzehnte passieren“. Wir leben in solchen Wochen. Wir leben an der Schwelle zu einer neuen Weltgeschäftsordnung, in der der Gründungsgedanke der „Vereinten Nationen“ – die Gleichrangigkeit von Völkerrecht und Menschenrechten – von Ländern wie China und Russland kraftvoll dementiert wird. Das ist die geopolitische Dimension der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen „Zeitenwende“ – und sie reicht weit über die gegenwärtigen Rezessions-, Inflations- und Energiepreisrisiken hinaus.